Non c'è pace per la regina: condannato a 10 mesi di carcere il cugino Simon Bowes-Lyon (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Non c'è pace per la regina Elisabetta II. Non bastasse il principe Filippo ricoverato in ospedale e Harry e Meghan che dopo aver detto definitivamente addio alla famiglia reale britannica si preparano a rilasciare un'intervista tv che farà tremare la Corona, sulla sovrana è piovuta un'altra butta notizia: il conte Simon Bowes-Lyon, 34 anni, pronipote della Regina Madre e cugino di terzo grado di Queen Elizabeth, è stato condannato a dieci mesi di carcere. L'aristocratico era stato arrestato lo scorso gennaio con l'accusa di aver aggredito sessualmente una donna in una stanza del suggestivo castello scozzese di Glamis. https://twitter.com/Daily_Record/status/1349040278620037121

