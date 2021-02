NBA | decise le 14 riserve che prenderanno parte all’All Star Game 2021 di Atlanta

Leggi su oasport

(Di mercoledì 24 febbraio 2021) Nel corso della notte italiana sono stati rivelati i nomi delleche andranno a completare i roster delle due squadre che si affronteranno nel, discussissimo, Alldi. Il match si disputerà nella notte tra domenica 7 e lunedì 8 marzo e vedrà i seguenticipanti. Per la Eastern Conference saranno in azione: Jaylen Brown (Boston Celtics), Ben Simmons (Philadelphia 76ers), James Harden (Brooklyn Nets), Julius Randle (New York Knicks), Zach LaVine (Chicago Bulls), Nikola Vucevic (Orlando Magic) e Jayson Tatum (Boston Celtics). Per la Western Conference, invece, scenderanno in campo: Damian Lillard (Portland Trail Blazers), Rudy Gobert (Utah Jazz), Anthony Davis (Los Angeles Lakers), Chris Paul (Phoenix Suns), Donovan Mitchell (Utah Jazz), Zion Williamson ...