Mobilità docenti 2021, punteggio figli: quando e come si valuta (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Mobilità docenti 2021: il punteggio con cui si partecipa alle operazione di trasferimento dipende anche dalle esigenze di famiglia. Ne fanno parte il ricongiungimento (al coniuge o familiare, a seconda le circostanze) e i figli. Quale punteggio spetta per i figli minori o maggiori di 6 anni, entro i 18 anni. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 24 febbraio 2021): ilcon cui si partecipa alle operazione di trasferimento dipende anche dalle esigenze di famiglia. Ne fanno parte il ricongiungimento (al coniuge o familiare, a seconda le circostanze) e i. Qualespetta per iminori o maggiori di 6 anni, entro i 18 anni. L'articolo .

sugli organici, sulla mobilità dei docenti con l'abolizione del vincolo quinquennale. Si attende il rinnovo del contratto nazionale di categoria, rispetto al quale la Cisl Scuola lamenta il fatto ...Altre questioni riguardano: l'apertura delle nuove Graduatorie regionali per le supplenze (GRS), nelle quali la Cisl chiede siano inseriti anche i docenti che hanno maturato i titoli di accesso ...