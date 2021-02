Milan, Pioli: “Sanremo? Ibra salterà due allenamenti, ma è in grado di reggere questa pressione” (Di mercoledì 24 febbraio 2021) “Parlo tutti i giorni con lui. La settimana scorsa abbiamo stabilito il suo programma, salterà un paio di allenamenti ma alle partite ci sarà”. Lo dice l’allenatore del Milan, Stefano Pioli, in merito alla partecipazione del suo attaccante Zlatan Ibrahimovic al Festival di Sanremo. “Se c’è un campione in grado di reggere questa pressione è lui, anzi credo che tragga più motivazione per aiutare la squadra”, aggiunge Pioli in conferenza stampa alla vigilia del match di Europa League contro la Stella Rossa Belgrado. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 24 febbraio 2021) “Parlo tutti i giorni con lui. La settimana scorsa abbiamo stabilito il suo programma,un paio dima alle partite ci sarà”. Lo dice l’allenatore del, Stefano, in merito alla partecipazione del suo attaccante Zlatanhimovic al Festival di. “Se c’è un campione indiè lui, anzi credo che tragga più motivazione per aiutare la squadra”, aggiungein conferenza stampa alla vigilia del match di Europa League contro la Stella Rossa Bel. SportFace.

