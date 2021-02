LIVE Conegliano-Scandicci 1-2, Champions League volley in DIRETTA: quarto set sul filo del rasoio! (Di mercoledì 24 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22-21 Primo tempo assurdo di Folie, mamma mia che giocata di Wolosz. 21-21 Mani-out di Stysiak, che si fa perdonare immediatamente 21-20 Come si era previsto tutte le palle di Wolosz adesso vanno ad Egonu, che in queste fasi è sempre determinante, nel bene e nel male. 21-20 Esce l’attacco di Stysiak, sorpasso delle pantere! 20-20 Fallo in palleggio di Stysiak, è parità e i due tecnici hanno finito i time-out. 19-20 Egonu è indifendibile adesso. 18-20 Pietrini trova l’angolo lungo di posto cinque, punto importantissimo. 18-19 Muro pauroso di Sylla su Stysiak, set riaperto! 17-19 Difende De Gennaro, poi ci pensa nuovamente Egonu, che fa la voce grossa. 16-19 Bordata di Egonu, che con molta probabilità sarà il punto di riferimento per le venete in questo finale di set. 15-19 Ace di Lubian, questo punto sa tanto di ... Leggi su oasport (Di mercoledì 24 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA22-21 Primo tempo assurdo di Folie, mamma mia che giocata di Wolosz. 21-21 Mani-out di Stysiak, che si fa perdonare immediatamente 21-20 Come si era previsto tutte le palle di Wolosz adesso vanno ad Egonu, che in queste fasi è sempre determinante, nel bene e nel male. 21-20 Esce l’attacco di Stysiak, sorpasso delle pantere! 20-20 Fallo in palleggio di Stysiak, è parità e i due tecnici hanno finito i time-out. 19-20 Egonu è indifendibile adesso. 18-20 Pietrini trova l’angolo lungo di posto cinque, punto importantissimo. 18-19 Muro pauroso di Sylla su Stysiak, set riaperto! 17-19 Difende De Gennaro, poi ci pensa nuovamente Egonu, che fa la voce grossa. 16-19 Bordata di Egonu, che con molta probabilità sarà il punto di riferimento per le venete in questo finale di set. 15-19 Ace di Lubian, questo punto sa tanto di ...

