L' impressionante tecnologia FPS Boost di Xbox Series X|S - analisi tecnica

(Di mercoledì 24 febbraio 2021) Microsoft ha recentemente sollevato il sipario sulla sua nuovaFPS, una serie di ritocchi al sistema che permettono ai giochi perOne di girare con un frame-rate raddoppiato o addirittura quadruplicato sulle nuoveX e S. Far Cry 4, Watch Dogs 2, UFC 4, Sniper Elite 4 e New Super Lucky's Tale sono i primi cinque titoli ad ottenere il supporto a questa nuova feature: li abbiamo provati tutti e siamo pronti a svelarvi le nostre considerazioni su quanto possa essere trasformativa questa. Ovviamente abbiamo già visto un raddoppio delle prestazioni per giochi di vecchia generazione eseguiti sulle nuove console. Abbiamo esaminato Days Gone, Ghost of Tsushima, The Last Guardian e God of War su PlayStation 5 ma ci sono anche titoli che girano con frame-rate sbloccato che ...