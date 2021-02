Inghilterra, condannato per aggressione sessuale il cugino di Elisabetta II (Di mercoledì 24 febbraio 2021) E’ stato condannato per aggressione sessuale, Simon Bowes-Lyon, cugino della regina Elisabetta II. Il conte dovrà scontare 10 mesi di prigione per aver tentato di molestare una donna nel febbraio scorso Il cugino della Regina Elisabetta II, Simon Bowes-Lyon, è stato condannato per molestie sessuali. Nel dettaglio, il 34enne, è stato condannato a 10 mesi di carcere. Il fatto attribuito al membro della famiglia reale farebbe riferimento a un anno fa, quando Simon Bowes-Lyon si sarebbe introdotto ubriaco nella stanza di un’ospite del castello di Glamis. Nello specifico, l’uomo, avrebbe palpato le parti intime della donna e successivamente usato la forza con il tentativo di spogliarla. La donna dopo qualche minuto è ... Leggi su ck12 (Di mercoledì 24 febbraio 2021) E’ statoper, Simon Bowes-Lyon,della reginaII. Il conte dovrà scontare 10 mesi di prigione per aver tentato di molestare una donna nel febbraio scorso Ildella ReginaII, Simon Bowes-Lyon, è statoper molestie sessuali. Nel dettaglio, il 34enne, è statoa 10 mesi di carcere. Il fatto attribuito al membro della famiglia reale farebbe riferimento a un anno fa, quando Simon Bowes-Lyon si sarebbe introdotto ubriaco nella stanza di un’ospite del castello di Glamis. Nello specifico, l’uomo, avrebbe palpato le parti intime della donna e successivamente usato la forza con il tentativo di spogliarla. La donna dopo qualche minuto è ...

