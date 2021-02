In Spagna temono l’Atalanta | “Squadra rivoluzionaria | con un Muriel caldissimo”

(Di mercoledì 24 febbraio 2021) Una, che gioca un calcio bello e offensivo, che segna molto e che può mettere in difficoltà il Real Madrid: così i principali quotidiani sportivi spagnoli descrivonodi Gian Piero Gasperini che mercoledì sera al Gewiss Stadium ospita i blancos di Zinedine Zidane. Una sfida che fino a pochi anni fa era pura fantascienza, roba da videogiochi: da una parte i nerazzurri, alla seconda partecipazione in assoluto alla Champions; dall’altra unache proprio a Bergamo festeggerà la sua centesima partita a eliminazione diretta nella massima competizione europea per club, che già per 13 volte è finita nella bacheca madridista. Eppure, in, guardano con molta diffidenza a un match che sulla carta apparirebbe impari. AS Molto vicino alle questioni di casa Real è AS, ...

m_spagna : RT @francotaratufo2: Il danno maggiore al @Mov5Stelle , lo ha causato questo signore qui: @ale_dibattista! -

Ultime Notizie dalla rete : Spagna temono

BergamoNews.it

La Guardia costiera libica ne ha riportati indietro 600, ma da Romache centinaia di ... come sempre, in Italia e non in. L'ultimo sbarco di ieri a Lampedusa era di 90 migranti e circa ...In, in Germania e in Inghilterra si è deciso di concedere sconti ai broadcaster. In Italia ... perché la ritengono una soluzione più sicura ei problemi della migrazione tecnologica tra ...InfoCert - che controlla il 51% di Camerfirma - rassicura: i disservizi non riguarderanno 'chi utilizzerà la versione ufficiale di Chrome' ...Il direttore dell'istituto: "Il piano europeo sia l'occasione per un fondo perequativo fra Meridione e Nord. Troppi ministri settentrionali? La ...