In Edicola sul Fatto Quotidiano del 25 Febbraio: Altri 39 “migliori”. FI si prende l’editoria e piazza la Bergamini (Di giovedì 25 febbraio 2021) Poltrone – Cdm Notturno 39 sottosegretari: l’algoritmo di Draghi per l’ammucchiata L’algoritmo “Draghi” alle 18.20 di ieri era pronto e aveva partorito, partiti permettendo, i 39 sottosegretari (19 donne, 20 uomini). Ma poi, dopo poco più di mezz’ora, anche le fredde proporzioni e la tabella finale messa in piedi dal sottosegretario a Palazzo Chigi Roberto Garofoli non ha potuto niente di fronte allo scontro dei partiti di Giacomo Salvini I 4 dell’Ave Mario di Marco Travaglio sei giorni fa titolavamo: “Perché è caduto Conte?”. Ora, alla luce delle prime scelte di Draghi, possiamo cancellare il punto interrogativo. Conte non è caduto per la blocca-prescrizione (confermata dal governo Draghi). Non per i Dpcm (li fa anche Draghi). Non per le chiusure anti-Covid (elogiate, ribadite e inasprite da Draghi). Non per i vertici Chi comanda – Di Nuzzo del Tesoro Recovery, via i ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 25 febbraio 2021) Poltrone – Cdm Notturno 39 sottosegretari: l’algoritmo di Draghi per l’ammucchiata L’algoritmo “Draghi” alle 18.20 di ieri era pronto e aveva partorito, partiti permettendo, i 39 sottosegretari (19 donne, 20 uomini). Ma poi, dopo poco più di mezz’ora, anche le fredde proporzioni e la tabella finale messa in piedi dal sottosegretario a Palazzo Chigi Roberto Garofoli non ha potuto niente di fronte allo scontro dei partiti di Giacomo Salvini I 4 dell’Ave Mario di Marco Travaglio sei giorni fa titolavamo: “Perché è caduto Conte?”. Ora, alla luce delle prime scelte di Draghi, possiamo cancellare il punto interrogativo. Conte non è caduto per la blocca-prescrizione (confermata dal governo Draghi). Non per i Dpcm (li fa anche Draghi). Non per le chiusure anti-Covid (elogiate, ribadite e inasprite da Draghi). Non per i vertici Chi comanda – Di Nuzzo del Tesoro Recovery, via i ...

