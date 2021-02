Iata Travel Pass, la app che funzionerà come passaporto digitale per Covid-19 (Di mercoledì 24 febbraio 2021) (foto: Iata)La Iata (Associazione internazionale del trasporto aereo) ha confermato la prossima uscita di una speciale applicazione chiamata Travel Pass che si può definire come una sorta di Passaporto Covid-19 digitale. Lo scopo di questa app gratuita per Android e iPhone sarà quella di fornire una soluzione standardizzata a livello globale per convalidare e autenticare tutte le normative locali sui requisiti di viaggio dei Passeggeri in tempi di pandemia. Viaggiare in aereo nel 2021 non è affatto semplice perché si devono soddisfare specifiche richieste che cambiano da paese a paese e che rendono problematici anche semplici scali in una terza nazione. Per questo motivo Iata ha ormai concluso la fase di sviluppo di ... Leggi su wired (Di mercoledì 24 febbraio 2021) (foto:)La(Associazione internazionale del trasporto aereo) ha confermato la prossima uscita di una speciale applicazione chiamatache si può definireuna sorta diaporto-19. Lo scopo di questa app gratuita per Android e iPhone sarà quella di fornire una soluzione standardizzata a livello globale per convalidare e autenticare tutte le normative locali sui requisiti di viaggio deieggeri in tempi di pandemia. Viaggiare in aereo nel 2021 non è affatto semplice perché si devono soddisfare specifiche richieste che cambiano da paese a paese e che rendono problematici anche semplici scali in una terza nazione. Per questo motivoha ormai concluso la fase di sviluppo di ...

