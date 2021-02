I sottosegretari del governo Draghi Scelti 39 nomi | 19 donne e 20 uomini A Gabrielli la delega ai Servizi

repubblica : La crisi senza fine del sistema politico: La trattativa sui sottosegretari offre l'immagine di un sistema politico… - lorepregliasco : Nell'odg del Consiglio dei ministri, in programma per le 18 di oggi, è stata aggiunta la nomina dei sottosegretari - lorepregliasco : Secondo LaPresse i sottosegretari saranno 34: 11 del M5S, 7 della Lega, 6 del PD, 6 di FI, 2 di IV, 1 di LEU, 1 del misto - Ettore572 : RT @StaseraItalia: Arrivata la lista ufficiale dei #sottosegretari del governo #Draghi, tutti gli aggiornamenti a #StaseraItalia https://t.… - chiti_niccolo : RT @marcodifonzo: Sottosegretari del governo Draghi -

Ultime Notizie dalla rete : sottosegretari del

I maggiori problemi, secondo quanto si apprende da fonti di maggioranza, riguardano l'editoria (dove il M5s non gradirebbe il forzista Giorgio Mulè); l'Agricoltura, con un noministro Stefano ...Il ministro Lorenzo Guerini avrebbe sottolineato la necessità di disporre non di uno ma di due, indispensabili per il funzionamento della macchinaministero della Difesa. Da qui, ...È morto Antonio Catricalà. Il corpo senza vita dell'ex sottosegretario alla Presidenza del Consiglio ed ex Garante dell'Antitrust, che aveva 69 anni, è stato trovato sul balcone del suo appartamento i ...Roma, 24 febbraio 2021 - Varata la lista dei nuovi sottosgretari del governo Draghi. Ecco la lista completa: Presidenza del Consiglio - Deborah Bergamini, Simona Malpezzi (rapporti con il Parlamento) ...