(Di mercoledì 24 febbraio 2021) Un’altra brutta sconfitta contro l’Atalanta, un altro match decisivo per decidere quale sarà il futuro. Due settimane fa il destino dipareva appeso alla partita contro la Juventus: dopo l’eliminazione in Coppa Italia contro i bergamaschi, il suo Napoli vinse 1 a 0 e la crisi sembrava allontanata. Poi però sono arrivate altre due sconfitte, prima in Europa League contro il Granada e poi in campionato: la squadra di Gasperini ha di nuovo travolto gli azzurri, con un pesante 4 a 2. E così si è tornati al punto di partenza: secondo il Corriere dello Sport, senza un ribaltone nel ritorno contro gli spagnoli persarà definitivamente. Anzi, il presidente Aurelio Deha giàladei...

MassimoChiaram7 : RT @fattoquotidiano: Gennaro Gattuso, nuove voci di un esonero: “De Laurentiis ha già pronta la lista dei possibili sostituti” https://t.co… - fattoquotidiano : Gennaro Gattuso, nuove voci di un esonero: “De Laurentiis ha già pronta la lista dei possibili sostituti” - ilnapolionline : LIVE - Conferenza stampa di Gennaro Gattuso e Alex Meret - - luigi_lb7 : Sono in trepida attesa per la conferenza stampa di oggi del nostro Gennaro Veleno #Gattuso. Secondo voi - ACMilanNewsOnly : #FootballMemorabilia #SportsMemorabilia Gennaro Gattuso ITALIAN autograph, IP signed photo ? -

