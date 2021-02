FS, il futuro per le merci è sempre più green (Di mercoledì 24 febbraio 2021) (Teleborsa) – Completare i corridoi ferroviari Ten-T, il Terzo Valico e il Brennero. Potenziare i nodi e le direttrici ferroviarie e puntare all’alta velocità di rete anche per le merci. Il futuro delle merci è green. Un futuro che guarda soprattutto alla sostenibilità e alla capacità di resilienza del sistema logistico sempre più connesso a una rete ferroviaria all’avanguardia. L’obiettivo – si legge su FS News, il giornale online del Gruppo FS – è spostare progressivamente le merci dalla strada alla rotaia, una sfida che vede il Gruppo FS, guidato dall’amministratore delegato Gianfranco Battisti, protagonista per i prossimi anni in Italia e in Europa. Il 2020, anno segnato dalla pandemia da Covid-19, ha prodotto numeri poco incoraggianti, lo testimoniano i dati ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 24 febbraio 2021) (Teleborsa) – Completare i corridoi ferroviari Ten-T, il Terzo Valico e il Brennero. Potenziare i nodi e le direttrici ferroviarie e puntare all’alta velocità di rete anche per le. Ildelle. Unche guarda soprattutto alla sostenibilità e alla capacità di resilienza del sistema logisticopiù connesso a una rete ferroviaria all’avanguardia. L’obiettivo – si legge su FS News, il giornale online del Gruppo FS – è spostare progressivamente ledalla strada alla rotaia, una sfida che vede il Gruppo FS, guidato dall’amministratore delegato Gianfranco Battisti, protagonista per i prossimi anni in Italia e in Europa. Il 2020, anno segnato dalla pandemia da Covid-19, ha prodotto numeri poco incoraggianti, lo testimoniano i dati ...

Fratoianni: 'Ravazzolo, che si oppose alla plastic tax, al Ministero della Transizione Ecologica? Iniziamo bene...' Un tema così cruciale - conclude Fratoianni e determinante per il futuro del nostro Paese non può rischiare di essere oggetto di interessi particolari.'

