Elisabetta Gregoraci e Nicola Savino | pace fatta | ma perchè avevano litigato?

Leggi su solonotizie24

(Di mercoledì 24 febbraio 2021)è stata vittima di uno scherzo degli inviati del programma Le iene. Si è presentata nello studio e pare che sia tornato il sereno tra lei e. Cosa è successo in realtà tra i due?– Solonotizie24è stata al centro del gossip per la sua amicizia speciale con Pierpaolo Pretelli. Adesso lui è felice accanto a Giulia Salemi, dunque lei è passata in secondo piano. Ultimamente ha fatto parlare di sé per uno scherzo, quello architettato dagli inviati de Le Iene. Per questo motivo è stata invitata nello studio e ha scambiato qualche chiacchiera con Alessia Marcuzzi e. ...