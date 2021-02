Covid Lazio | oggi 1 188 contagi | i dati del 24 febbraio

Corriere : Dal Veneto a Lazio ed Emilia: così le varianti del virus impongono cambi di fascia e chiusure - CorSport : La prima pagina del #CorSport: ?? Blackout #Lazio ?? #Real a pezzi, la grande occasione di Gasp ?? Il #Torino si f… - TgLa7 : #Covid: variante inglese, altre 2 zone rosse nel Lazio ++ Restrizioni a Colleferro e Carpineto in provincia di Roma - Fprime86 : RT @cmdotcom: #Torino, preoccupa la variante inglese: l'#Asl supera il protocollo, verso il rinvio con #Sassuolo e #Lazio #Covid19 https://… - cmdotcom : #Torino, preoccupa la variante inglese: l'#Asl supera il protocollo, verso il rinvio con #Sassuolo e #Lazio… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Lazio

... a cui l'emergenza sanitaria legata alha portato via il lavoro), dell'Associazione della Sindrome di Williams dele dell'Associazione degli Augustei. Il pomeriggio, invece, la ...In Italia l'accesso immediato alle terapie, anche in epoca pre -, non era omogeneo o ... Marche,, Campania, Molise con un obiettivo ambizioso: contribuire a rendere il nostro Paese ...Oggi su oltre 15 mila tamponi nel Lazio (+4.771) e oltre 21 mila antigenici per un totale di oltre 36 mila test, si registrano 1.188 casi positivi (+299), 38 i decessi (+5) e +1.197 i guariti. Ecco il ...i parametri del protocollo anti-Covid stilato nella scorsa stagione possono essere superati dalle decisione delle varie aziende sanitarie: sarà in pratica l’Asl del capoluogo piemontese a decidere se ...