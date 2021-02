Covid-19: zona arancione scuro in 14 comuni dell'Emilia-Romagna (Di mercoledì 24 febbraio 2021) A partire da domani 25 febbraio 2021 e fino all'11 marzo 2021 saranno in vigore delle regole più restrittive in alcune zone dell'Emilia-Romagna. La speranza è quella di far scendere il numero di contagi dopo il grande aumento che si è visto nel corso delle ultime settimane. La zona arancione scuro interessera ben 14 comuni, ossia tutti quelli che fanno capo all'Ausl di Imola e i comuni confinanti che fanno capo alla Ausl Romagna. 14 comuni dell'Emilia-Romagna in arancione scuro La decisione della Regione Emilia-Romagna e quella dei sindaci è stata di ... Leggi su ultimora.news (Di mercoledì 24 febbraio 2021) A partire da domani 25 febbraio 2021 e fino all'11 marzo 2021 saranno in vigoree regole più restrittive in alcune zone. La speranza è quella di far scendere il numero di contagi dopo il grande aumento che si è visto nel corsoe ultime settimane. Lainteressera ben 14, ossia tutti quelli che fanno capo all'Ausl di Imola e iconfinanti che fanno capo alla Ausl. 14inLa decisionea Regionee quella dei sindaci è stata di ...

petergomezblog : Covid, scatta la zona arancione “rafforzata” in provincia di Brescia e in altri comuni della Lombardia: “Chiuderann… - petergomezblog : Covid, Toti ordina una zona rossa “light” a Ventimiglia. E a Sanremo, nella settimana del Festival, scatta solo la… - fattoquotidiano : Decreto Covid, il governo proroga lo stop alla mobilità fino al 27 marzo. La stretta: in zona rossa divieto di fare… - _memanto : @74_half @Massimi18840475 @AleGrowth @albiuno soprattutto sarebbe utile ai fini statistici capire età e zona dove a… - Danae0308 : RT @dukana2: #Covid19 ??scatta la #zonaarancione 'rafforzata' in provincia di #Brescia e in altri comuni della #Lombardia: 'Chiuderanno le… -