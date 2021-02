Cna dal Prefetto: formazione e controlli per gli autoriparatori (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Tempo di lettura: 3 minutiLa Cna di Salerno plaude all’iniziativa con la quale i carabinieri forestali hanno scoperto e fermato un’officina meccanica abusiva a Colliano, effettuando sanzioni e sequestri. L’intervento dei militari arriva a pochi giorni dall’incontro che Giuseppe Bacco, presidente provinciale di Cna servizi alla comunità, la categoria produttiva dell’associazione dell’Artigianato che in questo settore unisce autoriparatori, elettrauti, centri di revisione ha avuto con il Prefetto di Salerno, Francesco Russo proprio sull’incresciosa situazione dei meccanici abusivi. Ma il confronto ha avuto anche lo scopo ed il valore di affrontare con il massimo rappresentante del governo in provincia di Salerno il tema delle eccessive sanzioni per i problemi ambientali. È necessario un intervento formativo e informativo sia per le PMI che per le ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Tempo di lettura: 3 minutiLa Cna di Salerno plaude all’iniziativa con la quale i carabinieri forestali hanno scoperto e fermato un’officina meccanica abusiva a Colliano, effettuando sanzioni e sequestri. L’intervento dei militari arriva a pochi giorni dall’incontro che Giuseppe Bacco, presidente provinciale di Cna servizi alla comunità, la categoria produttiva dell’associazione dell’Artigianato che in questo settore unisce, elettrauti, centri di revisione ha avuto con ildi Salerno, Francesco Russo proprio sull’incresciosa situazione dei meccanici abusivi. Ma il confronto ha avuto anche lo scopo ed il valore di affrontare con il massimo rappresentante del governo in provincia di Salerno il tema delle eccessive sanzioni per i problemi ambientali. È necessario un intervento formativo e informativo sia per le PMI che per le ...

