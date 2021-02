Ciclismo in lutto: è morto Giuseppe Milone, giovane promessa del ‘Team Nibali’ (Di giovedì 25 febbraio 2021) Giuseppe Milone è morto dopo essere stato investito durante un allenamento in bici. Il 17enne faceva parte del ‘Team Nibali’. MESSINA – Nuova tragedia nel mondo ciclistico giovanile. E’ morto all’età di 17 anni Giuseppe Milone, giovane promessa del Team Nibali. Come raccontato dal Corriere della Sera, il giovane era in sella alla sua bicicletta quando, per motivi ancora da accertare, è stato investito da un furgone in provincia di Messina. Un incidente che ha scosso il Ciclismo e lo stesso Vincenzo Nibali. Lo squalo dello stretto, attualmente impegnato negli Emirati Arabi Uniti, è sceso in strada con una fascia nera in segno di lutto per ricordare il suo ... Leggi su newsmondo (Di giovedì 25 febbraio 2021)dopo essere stato investito durante un allenamento in bici. Il 17enne faceva parte del. MESSINA – Nuova tragedia nel mondo ciclistico giovanile. E’all’età di 17 annidel Team Nibali. Come raccontato dal Corriere della Sera, ilera in sella alla sua bicicletta quando, per motivi ancora da accertare, è stato investito da un furgone in provincia di Messina. Un incidente che ha scosso ile lo stesso Vincenzo Nibali. Lo squalo dello stretto, attualmente impegnato negli Emirati Arabi Uniti, è sceso in strada con una fascia nera in segno diper ricordare il suo ...

news_mondo_h24 : Ciclismo in lutto: è morto Giuseppe Milone, giovane promessa del ‘Team Nibali’ - zazoomblog : Sport italiano in lutto promessa del ciclismo muore a 17 anni: fatale lo schianto con un mezzo pesante - #Sport… - GPeppe34N : RT @Eurosport_IT: Non è possibile. Ancora una vittima della strada, aveva solo 17 anni ???? - pierarobasto : RT @Eurosport_IT: Non è possibile. Ancora una vittima della strada, aveva solo 17 anni ???? - danisailor7 : RT @Eurosport_IT: Non è possibile. Ancora una vittima della strada, aveva solo 17 anni ???? -