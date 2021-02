Catricalà | nessun biglietto d’addio La moglie | nell’ultima settimana era un po’ depresso

Leggi su secoloditalia

(Di mercoledì 24 febbraio 2021) Diana Agosti, ladi Antonio, l’ex-presidente dell’Antitrust che si è tolto la vita questa mattina a Roma nella sua casa ai Parioli, dove viveva, ascoltata questa mattina, avrebbe riferito agli investigatori di averlo visto un po’. Inoltre, per quanto al suo stato di salute, la Agosti ha raccontato che il marito, che era Presidente di Aeroporti di Roma, soffriva di alcune lievi patologie ma niente di particolarmente preoccupante. Gli investigatori della Squadra mobile di Roma, guidata da Luigi Silipo, che stanno indagando sul suicidio di, sono stati nell’appartamento al primo piano di via Antonio Bertoloni per svolgere i rilievi insieme alla Polizia Scientifica ma restano ancora da chiarire i motivi del gesto. Al momento, ...