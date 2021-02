Calabria, il presidente di seggio: “Il consigliere Pd mi disse: se qualcuno è senza documento, fallo votare che deve dare il voto a me” (Di mercoledì 24 febbraio 2021) “Se c’e? qualche voto contestato che riguarda me, tu magari lo fai passare. E poi, eventualmente, se viene qualcuno a votare, che non ci ha il documento… ma con la tessera in mano, metti per conoscenza personale, e fallo. Falle votare ugualmente che sono persone che molto probabilmente devono dare il voto per me. Sono persone molto anziane”. Sarebbe stata questa la frase che il consigliere comunale Nino Castorina avrebbe detto a Carmelo Giustra, coindagato con l’esponente del Partito democratico nell’inchiesta della Procura di Reggio Calabria sui brogli elettorali alle ultime elezioni comunali del 20 e 21 settembre 2020. È quanto emerge dall’interrogatorio di garanzia dello stesso Giustra finito lo scorso dicembre agli ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 24 febbraio 2021) “Se c’e? qualchecontestato che riguarda me, tu magari lo fai passare. E poi, eventualmente, se viene, che non ci ha il… ma con la tessera in mano, metti per conoscenza personale, e. Falleugualmente che sono persone che molto probabilmente devonoilper me. Sono persone molto anziane”. Sarebbe stata questa la frase che ilcomunale Nino Castorina avrebbe detto a Carmelo Giustra, coindagato con l’esponente del Partito democratico nell’inchiesta della Procura di Reggiosui brogli elettorali alle ultime elezioni comunali del 20 e 21 settembre 2020. È quanto emerge dall’interrogatorio di garanzia dello stesso Giustra finito lo scorso dicembre agli ...

