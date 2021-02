Bruno Vespa durissimo: «Casalino e Conte hanno perso la testa». E il web: «Basta con Rocco in tv» (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Bruno Vespa distrugge Rocco Casalino. Entrambi sono stati ospiti di Bianca Berlinguer a Cartabianca, su Rai3. Vespa ha un’idea ben precisa sulla causa del fallimento di Giuseppe Conte e del suo portavoce. E la espone senza peli sulla lingua. «Già al Grande Fratello – ricorda il conduttore di Porta a porta – Casalino aveva dimostrato di essere cattivissimo. Arrivati a Palazzo Chigi, lui e Conte hanno perso la testa entrambi, si sono sentiti onnipotenti e lì sono scivolati». Bruno Vespa distrugge Casalino. Scanzi: «L’errore di Conte…» Su questo è d’accordo anche Andrea Scanzi del Fatto quotidiano, in collegamento: «Conte ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 24 febbraio 2021)distrugge. Entrambi sono stati ospiti di Bianca Berlinguer a Cartabianca, su Rai3.ha un’idea ben precisa sulla causa del fallimento di Giuseppee del suo portavoce. E la espone senza peli sulla lingua. «Già al Grande Fratello – ricorda il conduttore di Porta a porta –aveva dimostrato di essere cattivissimo. Arrivati a Palazzo Chigi, lui elaentrambi, si sono sentiti onnipotenti e lì sono scivolati».distrugge. Scanzi: «L’errore di…» Su questo è d’accordo anche Andrea Scanzi del Fatto quotidiano, in collegamento: «...

salvosottile : Casalino che chiede a Vespa se gli è piaciuto il suo libro e il grande Bruno che sorride cortese ma non risponde . Mito! - matteosalvinimi : Su Rai Uno con Bruno Vespa, a lui e alla sua squadra le mie felicitazioni e buon compleanno per il 25esimo annivers… - berlusconi : Si dovrebbe consentire alle Regioni di approvvigionarsi dei vaccini come meglio credono. È assolutamente necessario… - SandroBonomi2 : RT @MPoltero: A #Cartabianca, un fantastico Bruno Vespa sta demolendo Casalino. Vespa: “Casalino e Conte a Palazzo Chigi hanno perso la bro… - laratta_enzo : RT @SecolodItalia1: Bruno Vespa durissimo: «Casalino e Conte hanno perso la testa». E il web: «Basta con Rocco in tv» -