Brescia zona arancione rafforzata | è boom di contagi

In provincia di Brescia, da ieri in zona arancione rafforzata a causa della diffusione della variante inglese del Covid, oggi sono stati registrati 901 nuovi contagi di Coronavirus. E' quanto si legge nel bollettino della regione. L'area del Bresciano supera i numeri della più popolosa provincia di Milano, dove si registrano da ieri 773 nuovi casi, di cui 333 a Milano città. Questi i nuovi casi per provincia in Lombardia: Milano: 773 (di cui 333 a Milano città); Bergamo: 207; Brescia: 901; Como: 260; Cremona: 83; Lecco: 80; Lodi: 45; Mantova: 104; Monza e Brianza: 274; Pavia: 200; Sondrio: 11; Varese: 273.

