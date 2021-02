Bill Gates avverte: “Se avete meno soldi di Elon Musk evitate i Bitcoin” (Di mercoledì 24 febbraio 2021) “Se avete meno soldi di Elon Musk fate attenzione con i Bitcoin“. A lanciare l’avvertimento è Bill Gates che mette in guardia gli investitori dalla criptovaluta più discussa del momento che, da quando il suo valore è schizzato alle stelle, ha iniziato a far gola a molti. In particolare proprio all’imprenditore patron di Tesla – attualmente l’uomo più ricco del mondo davanti a Jeff Bezos (Amazon) e, appunto, Bill Gates -, che recentemente ha investito 1,5 miliardi di dollari nel Bitcoin. “Musk ha un sacco di soldi ed è un investitore molto sofisticato, quindi non si preoccupa se il Bitcoin salirà o scenderà in modo inatteso. Penso che le persone ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 24 febbraio 2021) “Sedifate attenzione con i“. A lanciare l’avvertimento èche mette in guardia gli investitori dalla criptovaluta più discussa del momento che, da quando il suo valore è schizzato alle stelle, ha iniziato a far gola a molti. In particolare proprio all’imprenditore patron di Tesla – attualmente l’uomo più ricco del mondo davanti a Jeff Bezos (Amazon) e, appunto,-, che recentemente ha investito 1,5 miliardi di dollari nel. “ha un sacco died è un investitore molto sofisticato, quindi non si preoccupa se ilsalirà o scenderà in modo inatteso. Penso che le persone ...

