Aiello: tour spostato a ottobre 2021 con nuove date (Di mercoledì 24 febbraio 2021) A qualche giorno dall’inizio del festival della canzone italiana più famoso, stiamo parlando del Festival di San Remo, il cantante Aiello annuncia il posticipo al prossimo ottobre del suo tour nei club dove presenterà il suo nuovo album ‘’Meridionale’’. Insieme al rinvio sono state aggiunte nuove date del tour, scopriamo insieme quali sono. Chi è il cantante Aiello? Aiello, pseudonimo per Antonio Aiello, nasce a Cosenza il 26 luglio del 1985. La sua prima apparizione importante avviene sul palco dell’Ariston. Che quest’anno lo accoglie nuovamente come big in gara. Nel 2011 pubblica il suo primo singolo ”Riparo” e nel 2012 debutta in televisione esibendosi nel programma di Rai 1 ”che talento sei?”. Nel 2017 prosegue poi la sua ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di mercoledì 24 febbraio 2021) A qualche giorno dall’inizio del festival della canzone italiana più famoso, stiamo parlando del Festival di San Remo, il cantanteannuncia il posticipo al prossimodel suonei club dove presenterà il suo nuovo album ‘’Meridionale’’. Insieme al rinvio sono state aggiuntedel, scopriamo insieme quali sono. Chi è il cantante, pseudonimo per Antonio, nasce a Cosenza il 26 luglio del 1985. La sua prima apparizione importante avviene sul palco dell’Ariston. Che quest’anno lo accoglie nuovamente come big in gara. Nel 2011 pubblica il suo primo singolo ”Riparo” e nel 2012 debutta in televisione esibendosi nel programma di Rai 1 ”che talento sei?”. Nel 2017 prosegue poi la sua ...

