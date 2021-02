3 trucchi semplici e utili per la cucina (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Molte persone si divertono a sperimentare nuove cose in cucina, creando ricette particolari o composizioni comode da portare in tavola ma allo stesso tempo di grande effetto. Poi c’è anche chi cerca in ogni modo di facilitarsi il lavoro, cercando ogni possibile stratagemma, in modo tale che ogni operazione diventi meno lunga e soprattutto, meno faticosa. Soprattutto quando organizziamo una cena con degli amici, ad esempio, vogliamo che tutto sia presentato in modo impeccabile, così da riuscire a fare bella figura. È proprio per questo motivo che oggi vogliamo presentarvi dei semplici trucchi, da utilizzare in cucina, che ci aiuteranno, non solo a ottenere una bella presentazione dei piatti, ma che ci aiuteranno a diminuire i tempi di preparazione delle ricette. credit: Youtube/Cookist 1. Patatine ... Leggi su virali.video (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Molte persone si divertono a sperimentare nuove cose in, creando ricette particolari o composizioni comode da portare in tavola ma allo stesso tempo di grande effetto. Poi c’è anche chi cerca in ogni modo di facilitarsi il lavoro, cercando ogni possibile stratagemma, in modo tale che ogni operazione diventi meno lunga e soprattutto, meno faticosa. Soprattutto quando organizziamo una cena con degli amici, ad esempio, vogliamo che tutto sia presentato in modo impeccabile, così da riuscire a fare bella figura. È proprio per questo motivo che oggi vogliamo presentarvi dei, dazzare in, che ci aiuteranno, non solo a ottenere una bella presentazione dei piatti, ma che ci aiuteranno a diminuire i tempi di preparazione delle ricette. credit: Youtube/Cookist 1. Patatine ...

