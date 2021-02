24 febbraio: sono 317 i nuovi contagi in Regione (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Oggi in Friuli Venezia Giulia su 5.912 tamponi molecolari sono stati rilevati 317 nuovi contagi con una percentuale di positività del 5,36%. sono inoltre 3.700 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 186 casi (5,03%). I decessi registrati sono 10; i ricoveri nelle terapie intensive sono 58 e scendono a 345 quelli in altri reparti. Lo comunica il vicegovernatore con delega alla Salute del Friuli Venezia Giulia, Riccardo Riccardi. I decessi complessivamente ammontano a 2.802, con la seguente suddivisione territoriale: 632 a Trieste, 1.399 a Udine, 588 a Pordenone e 183 a Gorizia. I totalmente guariti sono 60.825, i clinicamente guariti salgono a 1.908, mentre quelle in isolamento oggi risultano essere ... Leggi su udine20 (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Oggi in Friuli Venezia Giulia su 5.912 tamponi molecolaristati rilevati 317con una percentuale di positività del 5,36%.inoltre 3.700 i test rapidi antigenici realizzati, dai qualistati rilevati 186 casi (5,03%). I decessi registrati10; i ricoveri nelle terapie intensive58 e scendono a 345 quelli in altri reparti. Lo comunica il vicegovernatore con delega alla Salute del Friuli Venezia Giulia, Riccardo Riccardi. I decessi complessivamente ammontano a 2.802, con la seguente suddivisione territoriale: 632 a Trieste, 1.399 a Udine, 588 a Pordenone e 183 a Gorizia. I totalmente guariti60.825, i clinicamente guariti salgono a 1.908, mentre quelle in isolamento oggi risultano essere ...

