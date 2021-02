Vittorio Sgarbi si candida a sindaco di Roma. “Ora il centrodestra converga su di me” (Di martedì 23 febbraio 2021) Vittorio Sgarbi si candida a sindaco di Roma. Sulle candidature annunciate nel corso degli anni dal critico d’arte e opinionista tv, ora deputato del Misto dopo essere stato eletto con Forza Italia, ormai si perde il conto. Raccolta dei rifiuti, rifacimento del manto stradale, miglioramento del decoro ambientale delle periferie e potenziamento della sicurezza sono le priorità del suo movimento che si chiama “Rinascimento”. Ma Sgarbi sarà sostenuto da una coalizione nientemeno costituita da Geo (Ambientalisti più Animalisti Europei), Italia Libera di Carlo Taormina e Nino Galloni, Movimento Cittadini Italiani di Silvana Bruno e Sviluppo Italia di Carmelo Leo. “Noi ci siamo. Per Roma non posso non esserci”, ora è una “città abbandonata, con monumenti ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 23 febbraio 2021)sidi. Sulleture annunciate nel corso degli anni dal critico d’arte e opinionista tv, ora deputato del Misto dopo essere stato eletto con Forza Italia, ormai si perde il conto. Raccolta dei rifiuti, rifacimento del manto stradale, miglioramento del decoro ambientale delle periferie e potenziamento della sicurezza sono le priorità del suo movimento che si chiama “Rinascimento”. Masarà sostenuto da una coalizione nientemeno costituita da Geo (Ambientalisti più Animalisti Europei), Italia Libera di Carlo Taormina e Nino Galloni, Movimento Cittadini Italiani di Silvana Bruno e Sviluppo Italia di Carmelo Leo. “Noi ci siamo. Pernon posso non esserci”, ora è una “città abbandonata, con monumenti ...

SkyTG24 : Vittorio Sgarbi: “Mi candido a sindaco di Roma, è ufficiale” - VittorioSgarbi : #roma #amministrative Noi ci siamo. Per Roma non posso non esserci. Roma oggi è una città abbandonata, con monument… - LegaSalvini : ?? Vittorio Sgarbi: 'Prendiamo atto, per la salvezza del Paese, della disponibilità di Walter Ricciardi a dimettersi… - fattoquotidiano : Vittorio Sgarbi si candida a sindaco di Roma. “Ora il centrodestra converga su di me” - G_Chinellato : RT @VittorioSgarbi: #roma #amministrative Noi ci siamo. Per Roma non posso non esserci. Roma oggi è una città abbandonata, con monumenti ch… -