Vittorio Colao, si occuperà lui della transizione digitale per Mario Draghi (Di martedì 23 febbraio 2021) Tra i tecnici Vittorio Colao è il meno nuovo. Ne avevamo sentito parlare qualche mese fa, prima che il suo piano fosse accantonato La carta d'identità di Vittorio Colao: zero social, nessun partito Nome: Vittorio Colao Ministero: Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale Partito: Indipendente – Tecnico Data di nascita: 3 ottobre 1961 Luogo di nascita: Brescia Età: 59 anni Famiglia: Sposato, 2 figli Professione: Dirigente d'azienda Titolo di studi: Laurea in Economia Account social: // LEGGI ANCHE >>> Mara Carfagna, la Ministra per il sud del governo Draghi LEGGI ANCHE >>> Governo, social network e politica: tutti i ministri senza social della ...

