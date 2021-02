Uomini e Donne: Paola “ruba” il cavaliere a Gemma (Di martedì 23 febbraio 2021) News entry nel parterre femminile di Uomini e Donne. Maria De Filippi presenta una nuova dama che, appena arrivata in trasmissione, ha già “mietuto” la sua prima vittima. Si tratta di Maurizio P, rimasto folgorato da lei. Il cavaliere decide dunque di interrompere la conoscenza con Gemma Galgani, anche se Paola gli ha dato il due di picche. A Uomini e Donne stiamo assistendo a un progressivo “rinverdimento&rdquo Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di martedì 23 febbraio 2021) News entry nel parterre femminile di. Maria De Filippi presenta una nuova dama che, appena arrivata in trasmissione, ha già “mietuto” la sua prima vittima. Si tratta di Maurizio P, rimasto folgorato da lei. Ildecide dunque di interrompere la conoscenza conGalgani, anche segli ha dato il due di picche. Astiamo assistendo a un progressivo “rinverdimento&rdquo Articolo completo: dal blog SoloDonna

graziano_delrio : In un gravissimo attentato in #Congo sono morti l’Ambasciatore Luca Attanasio e il carabiniere che era con lui. Vi… - Esercito : Pattuglia #tricolore realizzata da parte dei 150 uomini e donne delle Truppe Alpine dell’#Esercito che in questi gi… - poliziadistato : Con le immagini più belle delle nostre donne e dei nostri uomini impegnati ai #mondialidisci @cortina2021 per garan… - Kikkablues01 : RT @Aletommo_z: Io da bisex dico che non mi sono MAI sentita offesa da Tommaso. Ma sentire Dayane dire “io non capisco quelli che vanno si… - glicine2011 : RT @M_gabanelli: Ne ammazzano una al giorno. Ma io vedo solo donne manifestare, protestare, gridare aiuto. Non ho visto a una sola iniziati… -