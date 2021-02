Truffa a Conte | sequestrati 10 milioni al broker accusato

elks_the : RT @Gazzetta_it: Truffa ad Antonio #Conte: sequestrati 10 milioni al broker accusato -

C'è anche un Picasso tra le opere d'arte sequestrate all'ex consulente finanziario di Antonio. La Guardia di Finanza ha sequestrato beni per 10,9 milioni di euro a Massimo Bochicchio, il broker già accusato di aver truffato il tecnico dell'Inter per 30,6 milioni di euro. La Procura di ...Nei mesi scorsi la Procura di Modena ha aperto un fascicolo a carico del broker con l'accusa di appropriazione indebita per lae a imprenditori, manager ed esponenti del mondo dello ...Nuovi guai per Massimo Bochicchio, il presunto consulente finanziario già accusato di aver truffato, tra gli altri, l’allenatore dell’Inter Antonio Conte per circa 30,6 milioni. Infatti la Gdf di Mila ...Al tecnico dell'Inter soffiò 30 milioni di euro, ora Massimo Bochicchio è sotto inchiesta per aver riciclato denaro dei clienti. Sigilli pure ad un vaso di Picasso ...