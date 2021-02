Traffico Roma del 23-02-2021 ore 18 | 30

(Di martedì 23 febbraio 2021) Luceverdeuna buona serata ben trovati dalla redazione studio Daniele guerrisisostenuto su tutte le principali vie consolari in uscita dalla città sulla Cassia bis sei incolonnamenti all’altezza del Bivio per Formello verso le rughe incidente su Viale di Tor di Quinto sotto il ponte di Corso Francia verso la Flaminia Ci sono code a partire da Lungotevere maresciallo Cadorna verso Ponte Milvio ma anche dall’uscita della tangenziale verso il Foro Italico proprio sulla tangenziale verso San Giovanni code a tratti da Corso Francia la Salaria e dalla Tiburtina al bivio per laL’Aquila sulla Urbano dellaAquila a partire da Viale Togliatti fino al Raccordo proprio sul raccordo in carreggiata interna e rallentamenti tra Castel Giubileo e Salaria poi code tra Nomentana e Cristina incolonnamenti anche ...

Traffico Roma

