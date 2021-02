Traffico Roma del 23-02-2021 ore 09 | 00

Leggi su romadailynews

(Di martedì 23 febbraio 2021)infomobilità informazioni quotidiane di pubblica utilità per cittadini e turisti che si muovono aun servizio realizzato daservizi per la mobilità e luce verde ACI in collaborazione con Radio Vaticana e Ferrovie dello Stato italiane prosegue la limitazione al percorso della linea tram 3 per i lavori in via Marmorata alla linea tranviaria 3 è sostituita da bus da Piazzale Ostiense Porta San Paolo e Viale Trastevere e questo fino a venerdì 26 febbraio chiusa via di Torrevecchia vicino alla via Trionfale deviata la linea 46 diretta a Piazza via di San Giovanni in Laterano chiusa ai mezzi della trasporto pubblico strada chiusa in un tratto deviate le linee bus 85 e 117 metropolitane regolari senza ritardi rilievo ma ricordiamo la chiusura delle stazioni di Castro Pretorio e di Policlinico in via Calpurnio Fiamma attenzione ...