Torino | sospeso l’allenamento odierno | diversi casi Covid

(Di martedì 23 febbraio 2021) Nuovidi positività alnel. La squadra granata, che la settimana scorsa ha dovuto fare a meno di Buongiorno, Karol Linetty e di Nicola Murru, risultati positivi al tampone, ha. La sospensione è stata dettata dalla volontà dell’Asl competente di verificare il quadro generale relativo alall’interno del gruppo squadra del. Il club ha infatti annunciato nuoviquesta mattina, che hanno portato la società a sospendere l’attività a tre giorni dalla gara di campionato contro il Sassuolo. “In relazione alla situazione contingente, relativa a ulterioridi positività al19, non ancora stabilizzata e in evoluzione – scrive il ...

DiMarzio : #Torino, decisione presa dalla società a causa di ulteriori positività al Covid-19 - EdoardoQuaquini : RT @Fantacalcio: Torino, ulteriori casi di Covid-19: allenamento sospeso - BombeDiVlad : ULTMI’ORA - ?? #Torino, nuovi casi di positività ?? Sospeso l’allenamento #LBDV #LeBombeDiVlad #SerieA - MCalcioNews : Torino, altri problemi con il Covid-19 e allenamento sospeso: il comunicato - susydigennaro : RT @napolimagazine: COVID - Torino, allenamento sospeso in attesa di ulteriori controlli -

Ultime Notizie dalla rete : Torino sospeso

Goal.com

... non ancora stabilizzata e in evoluzione, su indicazione dell'Autorità sanitaria locale competente ilFootball Club comunica che l'allenamento odierno èin attesa di ulteriori ...... non ancora stabilizzata e in evoluzione, su indicazione dell'Autorità sanitaria locale competente ilFootball Club comunica che l'allenamento odierno èin attesa di ulteriori ...Attraverso un comunicato, il Torino ha reso noto che l’allenamento in programma è stato sospeso a causa della fuoriuscita di nuovi casi di Coronavirus. Al momento il club granata ha “ufficializzato” t ...Il Torino ha sospeso l’allenamento odierno a causa di possibili nuovi contagi da Covid-19. Il comunicato del club granata ...