Stefania Orlando attacca Dayane | “Ti sei inventata che ami Rosalinda”

(Di martedì 23 febbraio 2021)VSMello È stata una puntata davvero chiave quella di ieri sera, poiché tante situazioni sono venute a galla.Mello non ha avuto paura di esternare i suoi sentimenti nei confronti diCannavò, ma la scelta di mandarla comunque in nomination non è stata capita dae da L'articolo proviene da Novella 2000.

trash_italiano : #GFVIP: chi vuoi eliminare tra Stefania Orlando e Giulia Salemi? I risultati dal sondaggio Instagram di Trash Itali… - trash_italiano : #GFVIP - sondaggio Twitter: chi vuoi ELIMINARE tra Stefania Orlando e Giulia Salemi? - MarioManca : La tenerezza di questa clip, la classe statuaria di Stefania Orlando, una professionista che, piaccia o non piaccia… - swftscrsn : RT @TrashAmmme: VOGLIO ADUA DEL VESCO FUORI CON L'1% FRONTE COMPATTO SU STEFANIA ORLANDO SALVIAMOLA #GFvip #TZvip - ahoy_mat : Il ghigno e la falcata forever iconic che grande fratello iconico che sta facendo Stefania Orlando ?? ?? -

Un gesto che ha lasciato tutti senza parole e ha indispettito non poco Tommaso Zorzi e, che hanno dovuto sopportare le ramanzine della modella per la querelle con Maria Teresa Ruta ,...Nel corso della serata di ieri, al televoto tre grandi protagonisti di quest'edizione del Grande Fratello Vip:(in casa dal 14 settembre), Samantha De Grenet e Andrea Zenga. A ...Tutta ‘colpa’ del pubblico che ha salvato Samantha dalla competizione al televoto con Andrea Zenga e Stefania Orlando. Leggi anche –> Antonella Elia, lo sfogo a Verissimo: “Problemi per rapporti ...A tenere banco è la questione legata al televoto che vede l'una contro l'altra Stefania Orlando e Giulia Salemi. Da due giorni non è possibile votare sul sito ufficiale del programma e gli utenti ...