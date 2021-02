Stadia nel caos con sviluppatori che non possono correggere i bug nei loro giochi perché licenziati da Google (Di martedì 23 febbraio 2021) Il licenziamento di circa 150 sviluppatori di Stadia sta avendo un impatto anche sugli utenti della piattaforma. Uno dei pochi giochi che Google possiede effettivamente, sebbene sia stato lanciato su console e PC prima di fare il suo debutto su Stadia, è Journey to the Savage Planet. Google ha acquisito Typhon Studios prima della fine del 2019 e l'accordo significava che il titolo era uno dei pochi giochi offerti gratuitamente con l'abbonamento Stadia Pro. Typhon Studios è stato il primo studio acquisito da Google, ma con l'effettiva chiusura dei team interni, gli sviluppatori sono stati licenziati. Per gli utenti che stanno ancora giocando su Stadia, questo ha causato un po' di ... Leggi su eurogamer (Di martedì 23 febbraio 2021) Il licenziamento di circa 150dista avendo un impatto anche sugli utenti della piattaforma. Uno dei pochichepossiede effettivamente, sebbene sia stato lanciato su console e PC prima di fare il suo debutto su, è Journey to the Savage Planet.ha acquisito Typhon Studios prima della fine del 2019 e l'accordo significava che il titolo era uno dei pochiofferti gratuitamente con l'abbonamentoPro. Typhon Studios è stato il primo studio acquisito da, ma con l'effettiva chiusura dei team interni, glisono stati. Per gli utenti che stanno ancora giocando su, questo ha causato un po' di ...

