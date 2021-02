“Sono tutte ca***”. GF Vip, Tommaso Zorzi non le manda a dire: “Ora a me girano i co***” (Di martedì 23 febbraio 2021) Parole forti dopo l’ultima puntata del ‘Grande Fratello Vip 5’. Tommaso Zorzi ha voluto vederci chiaro sul presunto innamoramento di Dayane Mello nei confronti di Rosalinda Cannavò. La modella brasiliana, a sorpresa, però, ha spedito al televoto l’ex amica speciale contro Stefania Orlando, di fatto, minando il suo percorso verso la finale di lunedì 1 febbraio 2021. In nottata, c’è stato un duro confronto tra l’influencer e l’altra finalista del programma. La Mello ha detto: “Io ho provato un amore per questa ragazza. Non pensare che io volevo far uscire questa cosa, pensavo fossero cose private, non volevo che uscissero”. E ancora: “Le ho tenute per me per proteggere mia figlia. Io per lei ho provato un amore vero che non è sbocciato. Io non lo amo adesso. Provavo questa cosa due mesi fa. Le cose Sono cambiate”. E ancora: “Tommy, io ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 23 febbraio 2021) Parole forti dopo l’ultima puntata del ‘Grande Fratello Vip 5’.ha voluto vederci chiaro sul presunto innamoramento di Dayane Mello nei confronti di Rosalinda Cannavò. La modella brasiliana, a sorpresa, però, ha spedito al televoto l’ex amica speciale contro Stefania Orlando, di fatto, minando il suo percorso verso la finale di lunedì 1 febbraio 2021. In nottata, c’è stato un duro confronto tra l’influencer e l’altra finalista del programma. La Mello ha detto: “Io ho provato un amore per questa ragazza. Non pensare che io volevo far uscire questa cosa, pensavo fossero cose private, non volevo che uscissero”. E ancora: “Le ho tenute per me per proteggere mia figlia. Io per lei ho provato un amore vero che non è sbocciato. Io non lo amo adesso. Provavo questa cosa due mesi fa. Le cosecambiate”. E ancora: “Tommy, io ...

borghi_claudio : Perfetto Salvini a Sky. Non esiste uno di quelli che hanno perso il lavoro e che aspettano di poter ritornare a viv… - MinisteroSalute : I #vaccini proteggono da #Covid19 ed evitano lo sviluppo di forme gravi di malattia, salvando vite e riducendo la p… - TeresaBellanova : Nei partiti c'è una sorta di misoginia e questo è sbagliatissimo, perché la politica ha bisogno delle donne. Sono c… - seaborn3 : In questo social ci sono imbecilli che attribuiscono a @GiorgiaMeloni frasi mai dette, ma non una parola di solidar… - lounanobastardo : RT @niallspromoIT: ??|| tutte le canzoni di Heartbreak weather sono disponibili su TikTok Che ne dite di far iniziare un trend? ?? https://t.… -