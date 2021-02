Sinner-Bedene, ATP Montpellier 2021: orario, tv, programma, streaming (Di martedì 23 febbraio 2021) Il primo turno del torneo ATP Montpellier 2021 di tennis (di categoria ATP 250), ovvero l’Open Sud de France, vedrà l’esordio, domani, della testa di serie numero 5 del tabellone, l’azzurro Jannik Sinner, il quale sarà opposto allo sloveno Aljaz Bedene. Domani, mercoledì 24 febbraio, si completerà il primo turno del torneo ATP Montpellier di tennis denominato “Open Sud de France“. Sarà possibile seguire l’incontro Sinner-Bedene in diretta tv su SuperTennisTV ed in streaming su supertennis.tv, ma OA Sport offrirà invece la diretta live testuale del match tra Jannik Sinner ed Aljaz Bedene. programma Sinner-Bedene Mercoledì 24 febbraio, non prima delle ore 13.00Jannik ... Leggi su oasport (Di martedì 23 febbraio 2021) Il primo turno del torneo ATPdi tennis (di categoria ATP 250), ovvero l’Open Sud de France, vedrà l’esordio, domani, della testa di serie numero 5 del tabellone, l’azzurro Jannik, il quale sarà opposto allo sloveno Aljaz. Domani, mercoledì 24 febbraio, si completerà il primo turno del torneo ATPdi tennis denominato “Open Sud de France“. Sarà possibile seguire l’incontroin diretta tv su SuperTennisTV ed insu supertennis.tv, ma OA Sport offrirà invece la diretta live testuale del match tra Janniked AljazMercoledì 24 febbraio, non prima delle ore 13.00Jannik ...

