Scissione M5s, nasce il gruppo dei ribelli alla Camera: chi sono i 12 deputati in fuga dal Movimento (Di martedì 23 febbraio 2021) Dopo tante evocazioni, è nato alla Camera dei deputati il nuovo gruppo formato dai dissidenti del Movimento 5 Stelle, che confluirà nel Misto . Si chiama L'Alternativa c'è, ed è composta da 12 deputati, ai quali se ne dovrebbero aggiungere altri nelle prossime ore. La richiesta dovrebbe essere comunicata dai deputati al termine dell'esame del Milleproroghe. Questi i nomi: Massimo Baroni Pino Cabras Andrea Colletti Emanuela Corda Paolo Giuliodori Alvise Maniero Maria Laura Paxia Francesco Sapia Arianna Spessotto Rosa Alba Testamento Raffaele Trano Paolo Romano Andrea Vallascas Leggi anche: Alessandro Di Battista non è più iscritto al M5s: il suo nome cancellato anche dalla piattaforma Rousseau «Roma ha bisogno di te.

