Rossella | uccisa in casa | aveva il cranio fracassato Fermato il suo compagno

Si fa finalmente un po' di luce sull'omicidio di Rossella Placani, 50enne trovata morta il 22 febbraio a Bondeno, in provincia di Ferrara: è stato Fermato nella notte il compagno della donna, Doriano Saveri. Bolognese di 45 anni, l'uomo era un muratore, separato, viveva con la vittima, operaia in un'azienda del bio-medicale. L'indagato sarebbe stato sentito dal pm, dando una versione dei fatti "contraddittoria e lacunosa", cui si contrappongono gravi indizi a suo carico. Attualmente si trova in carcere. La donna è stata uccisa nella notte tra domenica 21 febbraio e il 22 nella sua casa di via Borgo San Giovanni, a pochi chilometri da Finale Emilia. Lo stesso Doriano Saveri ha dato l'allarme dopo averla rinvenuta esanime attorno alle 8 di ieri mattina. Al momento l'unica certezza è che la 50enne sia ...

