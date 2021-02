Roma, Totti: “Se Friedkin mi chiama pronto ad ascoltare” (Di martedì 23 febbraio 2021) Totti-Cassano-Vieri: tridente niente male. E’ sceso in campo nella Bobo Tv, il canale Twitch di Vieri che ogni settimana propone una miscela di racconti e aneddoti di personaggi illustri del mondo del calcio. Ieri è stato il turno di Totti. Ha parlato un po’ di tutto: delle liti con Cassano (definito il Marzullo dei calciatori), ai ricordi più belli legati alla sua carriera. Poi è passato a parlare di presente, che fa sempre rima con Roma: costante della sua vita: “Mi sarei visto per sempre alla Roma, poi mi hanno messo al muro costringendomi a una decisione che mai avrei preso – ha detto Totti – Ho fatto una scelta, sono rimasto nel mondo del calcio. Faccio tutte le cose a norma, non vado a disturbare le persone già impegnate”. Poi la domanda che i tifosi giallorossi si aspettavano: e se i ... Leggi su italiasera (Di martedì 23 febbraio 2021)-Cassano-Vieri: tridente niente male. E’ sceso in campo nella Bobo Tv, il canale Twitch di Vieri che ogni settimana propone una miscela di racconti e aneddoti di personaggi illustri del mondo del calcio. Ieri è stato il turno di. Ha parlato un po’ di tutto: delle liti con Cassano (definito il Marzullo dei calciatori), ai ricordi più belli legati alla sua carriera. Poi è passato a parlare di presente, che fa sempre rima con: costante della sua vita: “Mi sarei visto per sempre alla, poi mi hanno messo al muro costringendomi a una decisione che mai avrei preso – ha detto– Ho fatto una scelta, sono rimasto nel mondo del calcio. Faccio tutte le cose a norma, non vado a disturbare le persone già impegnate”. Poi la domanda che i tifosi giallorossi si aspettavano: e se i ...

Gazzetta_it : #Totti, tentazione #Roma: 'Se #Friedkin mi chiama sono pronto ad ascoltare' - Asr95Riccardo : Questione #Totti. No, non per il like, ma per le parole. Chiunque in un posto di lavoro esprime le proprie compete… - italiaserait : Roma, Totti: “Se Friedkin mi chiama pronto ad ascoltare” - Claudio_11_1987 : RT @Gazzetta_it: #Totti, tentazione #Roma: 'Se #Friedkin mi chiama sono pronto ad ascoltare' - Sport_Fair : #Totti dimentichi la #Roma Il 'ritorno' non s'ha da fare -