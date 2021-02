Ristori 5: proroga riscossione e aiuti selettivi (Di martedì 23 febbraio 2021) Giornate intense per il nuovo Ministro dell’Economia Daniele Franco, che sta lavorando sul primo decreto economico del Governo Draghi, il Ristori 5 che si è bruscamente fermato con la crisi del Governo Conte ed è rimasto congelato durante l’iter che ha portato alla formazione del nuovo esecutivo. Ed il tempo stringe perché assieme alla questione dei Ristori ai settori colpiti dalle misure restrittive c’è da risolvere il problema delle cartelle congelate e della rottamazione sospesa fino al 28 febbraio. Ristori fermi Il primo problema da risolvere è impiegare bene i 32 miliardi resi disponibili dal maggior deficit per l’erogazione dei Ristori alle categorie colpite dalle norme anti-Covid, mentre cresce la pressione dei vari settori coinvolti nei lockdown parziali e totali. Sono previsti nuovi contributi a fondo perduto ... Leggi su quifinanza (Di martedì 23 febbraio 2021) Giornate intense per il nuovo Ministro dell’Economia Daniele Franco, che sta lavorando sul primo decreto economico del Governo Draghi, il5 che si è bruscamente fermato con la crisi del Governo Conte ed è rimasto congelato durante l’iter che ha portato alla formazione del nuovo esecutivo. Ed il tempo stringe perché assieme alla questione deiai settori colpiti dalle misure restrittive c’è da risolvere il problema delle cartelle congelate e della rottamazione sospesa fino al 28 febbraio.fermi Il primo problema da risolvere è impiegare bene i 32 miliardi resi disponibili dal maggior deficit per l’erogazione deialle categorie colpite dalle norme anti-Covid, mentre cresce la pressione dei vari settori coinvolti nei lockdown parziali e totali. Sono previsti nuovi contributi a fondo perduto ...

