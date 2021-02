“Riapriamo i ristoranti a cena”. L’annuncio dal governo: “Ci stiamo organizzando in questo modo” (Di martedì 23 febbraio 2021) Il settore della ristorazione è uno dei più colpiti dalla pandemia da Covid-19. Uno di quelli che ha subito le maggiori chiusure: basti pensare che dal dpcm di fine ottobre che introdusse il coprifuoco i ristoranti sono chiusi la sera (consentito solo l’asporto e il domicilio), mentre nelle Regioni gialle sono aperti soltanto a pranzo. Una situazione che costringe molti ristoratori ha fare i salti mortali pur di rimanere aperti. Il ministro delle politiche agricole Stefano Patuanelli è intervenuto in streaming oggi al Consiglio nazionale della Coldiretti, e ha annunciato che il governo sta lavorando a dei protocolli per consentire la ripartenza del settore della ristorazione. Insomma si intravede una luce in fondo al tunnel per il settore della ristorazione che immagina la riapertura in tempi brevi. (Continua dopo la foto) “Attraverso il Cts, Comitato ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 23 febbraio 2021) Il settore della ristorazione è uno dei più colpiti dalla pandemia da Covid-19. Uno di quelli che ha subito le maggiori chiusure: basti pensare che dal dpcm di fine ottobre che introdusse il coprifuoco isono chiusi la sera (consentito solo l’asporto e il domicilio), mentre nelle Regioni gialle sono aperti soltanto a pranzo. Una situazione che costringe molti ristoratori ha fare i salti mortali pur di rimanere aperti. Il ministro delle politiche agricole Stefano Patuanelli è intervenuto in streaming oggi al Consiglio nazionale della Coldiretti, e ha annunciato che ilsta lavorando a dei protocolli per consentire la ripartenza del settore della ristorazione. Insomma si intravede una luce in fondo al tunnel per il settore della ristorazione che immagina la riapertura in tempi brevi. (Continua dopo la foto) “Attraverso il Cts, Comitato ...

repubblica : Bonaccini: 'Riapriamo i ristoranti la sera dove ci sono pochi contagi' - cesaantonini : RT @repubblica: Bonaccini: 'Riapriamo i ristoranti la sera dove ci sono pochi contagi' - MMastrantuono : RT @Keynesblog: Bonaccini: 'Riapriamo i ristoranti la sera dove ci sono pochi contagi' Tanto per farli aumentare. - shiwasekitai : RT @Keynesblog: Bonaccini: 'Riapriamo i ristoranti la sera dove ci sono pochi contagi' Tanto per farli aumentare. - Gb13Giovanna : RT @Keynesblog: Bonaccini: 'Riapriamo i ristoranti la sera dove ci sono pochi contagi' Tanto per farli aumentare. -

Ultime Notizie dalla rete : Riapriamo ristoranti Bonaccini: 'Riapriamo i ristoranti la sera dove ci sono pochi contagi' Stefano Bonaccini, presidente dell'Emilia Romagna, ospite de L'aria che tira, su La7, chiede un segnale forte al Governo: 'La proposta di Salvini di riaprire i ristoranti anche la sera, laddove non ci siano troppi rischi di contagio, è ragionevole, con controlli più serrati. Bisogna provare a dare un po' di ossigeno alle categorie più in ...

Cinema e teatri, riapertura rimandata. Scatta la protesta ... abbiamo capito che i luoghi più pericolosi sono quelli dove ti togli la mascherina: ristoranti, ... Italia Viva c'è, ripartiamo in sicurezza, riapriamo subito! ". Il Capogruppo di Fratelli d'Italia in ...

"Riapriamo i ristoranti il prima possibile, abbiamo bisogno di aiuto" LA NAZIONE Una petizione per salvare la Pasqua L’ha lanciata il Plrt sulla piattaforma change.org: “Non si può più sacrificare la fiducia e l’attività di molti imprenditori e dipendenti” ...

Patuanelli, Salvini e Bonaccini. Maxi alleanza inattesa a sostegno dell'apertura dei ristoranti a cena Il ministro delle Politiche agricole: «Attraverso il Cts, stiamo lavorando a protocollo per consentire alla ristorazione la ripartenza». Il leader leghista ribadisce la sua idea di apertura, l'esponen ...

Stefano Bonaccini, presidente dell'Emilia Romagna, ospite de L'aria che tira, su La7, chiede un segnale forte al Governo: 'La proposta di Salvini di riaprire ianche la sera, laddove non ci siano troppi rischi di contagio, è ragionevole, con controlli più serrati. Bisogna provare a dare un po' di ossigeno alle categorie più in ...... abbiamo capito che i luoghi più pericolosi sono quelli dove ti togli la mascherina:, ... Italia Viva c'è, ripartiamo in sicurezza,subito! ". Il Capogruppo di Fratelli d'Italia in ...L’ha lanciata il Plrt sulla piattaforma change.org: “Non si può più sacrificare la fiducia e l’attività di molti imprenditori e dipendenti” ...Il ministro delle Politiche agricole: «Attraverso il Cts, stiamo lavorando a protocollo per consentire alla ristorazione la ripartenza». Il leader leghista ribadisce la sua idea di apertura, l'esponen ...