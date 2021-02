**Rep. Congo: Kinshasa, rapitori hanno sparato ad Attanasio e Iacovacci** (Di martedì 23 febbraio 2021) Kinshasa, 23 feb. (Adnkronos) – Sono stati i rapitori ad uccidere l’ambasciatore italiano Luca Attanasio e il carabiniere Vittorio Iacovacci. Questa la prima ricostruzione dei fatti da parte delle autorità della Repubblica democratica del Congo. Secondo quanto reso noto – riporta il sito Cas-Info – gli assalitori hanno fermato il convoglio, ucciso l’autista e costretto gli altri occupanti del veicolo a seguirli nel parco. Allertati, le Ecoguardie e gli uomini delle Fardc presenti in zona si sono messi al loro inseguimento. A 500 metri, “i rapitori hanno sparato a bruciapelo contro la guardia del corpo, deceduto sul posto, e contro l’ambasciatore, ferito all’addome. Quest’ultimo è morto per le conseguenze delle sue ferite, un’ora più tardi, ... Leggi su calcioweb.eu (Di martedì 23 febbraio 2021), 23 feb. (Adnkronos) – Sono stati iad uccidere l’ambasciatore italiano Lucae il carabiniere Vittorio Iacovacci. Questa la prima ricostruzione dei fatti da parte delle autorità della Repubblica democratica del. Secondo quanto reso noto – riporta il sito Cas-Info – gli assalitorifermato il convoglio, ucciso l’autista e costretto gli altri occupanti del veicolo a seguirli nel parco. Allertati, le Ecoguardie e gli uomini delle Fardc presenti in zona si sono messi al loro inseguimento. A 500 metri, “ia bruciapelo contro la guardia del corpo, deceduto sul posto, e contro l’ambasciatore, ferito all’addome. Quest’ultimo è morto per le conseguenze delle sue ferite, un’ora più tardi, ...

