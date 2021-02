PS5 e la carenza di scorte | la colpa principale è della pandemia per il CEO di Sony

Eurogamer_it : #PS5 e la carenza di scorte: la colpa è della pandemia secondo quanto riferito dal CEO di Sony. -

Ultime Notizie dalla rete : PS5 carenza

Per quanto riguarda le normali, la situazione sembra ancora piuttosto preoccupante per le ...di console hanno affermato che stanno lottando per procurarsi componenti a causa dellamondiale, ...Anche oggi, reperire sul mercato Xbox Series esembra un miraggio. Secondo le previsioni degli analisti ladi chip e componenti fondamentali potrebbe colpire anche gli smartphone. Il ...Le PS5 sono ancora praticamente introvabili in tutto il mondo. Intervistato da GQ, il CEO di Sony ha fatto una promessa ...La colpa principale della carenza di scorte PS5 è da imputare alla pandemia secondo quanto riferito dal CEO di Sony Jim Ryan.