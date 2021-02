Presidenza Congo | ' Attanasio e Iacovacci uccisi durante un inseguimento' | Il padre del diplomatico | ' Ora pensiamo alle nipoti'

blaterando : RT @tempoweb: Luca #Attanasio ucciso, un inviato della presidenza del #Congo porta una lettera del capo di Stato a Mario Draghi #iltempquot… - infoitinterno : Presidenza del Congo afferma che Attanasio e Iacovacci sono stati uccisi durante inseguimento - artnewsit : Presidenza #Congo: “#Attanasio e #Iacovacci uccisi dai rapitori”. I #ribelli ruandesi negano responsabilità - paolovarsi1 : Presidenza del Congo afferma che Attanasio e Iacovacci sono stati uccisi durante inseguimento: - SimoneCerroni1 : RT @classcnbc: Presidenza del Consiglio dei Ministri: #bandiera italiana ed europea a mezz'asta sugli edifici pubblici in segno di lutto… -

Ultime Notizie dalla rete : Presidenza Congo

Agenzia ANSA

...l'ambasciatore italiano Luca Attanasio e un carabiniere A sinistra l'ambasciatore d'Italia in... 'Alle 09:27 di lunedì 22 febbraio - si legge nel comunicato dellacongolose - un ......risultati delle autopsie la Procura di Roma ha delegato ai carabinieri del Ros le indagini in... Secondo una nota dellacongolese sono stati i rapitori a uccidere l'ambasciatore e il ...Secondo un comunicato della presidenza congolese sono stati i rapitori a uccidere l'ambasciatore Luca Attanasio e il carabiniere Vittorio Iacovacci, sparando loro a bruciapelo. Dopo il sequestro, ...(Agenzia Vista) Roma, 23 febbraio 2021 Attentato Congo, Fico: "Attanasio-Iacovacci messaggeri di ... Lo ha detto all'inizio della seduta in aula alla Camera il presidente Roberto Fico. Poi è seguito ...