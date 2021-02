**Pd: rottura dem in Toscana, zingarettiani fuori da segreteria** (Di martedì 23 febbraio 2021) Roma, 23 feb. (Adnkronos) – Che succede nel Pd toscano? E’ di ieri sera la notizia della rottura nella gestione unitaria dem nella regione. Lo strappo dopo la decisione della segretaria Simona Bonafè, vicina a Base Riformista, di sostituire il suo vice, Valerio Fabiani, zingarettiano. La certificazione di uno scontro che andava avanti da tempo. Dal sistema di alleanze in vista delle amministrative fino alle recenti tensioni per l’eventuale candidatura di Giuseppe Conte alle suppletive a Siena. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di martedì 23 febbraio 2021) Roma, 23 feb. (Adnkronos) – Che succede nel Pd toscano? E’ di ieri sera la notizia dellanella gestione unitaria dem nella regione. Lo strappo dopo la decisione della segretaria Simona Bonafè, vicina a Base Riformista, di sostituire il suo vice, Valerio Fabiani, zingarettiano. La certificazione di uno scontro che andava avanti da tempo. Dal sistema di alleanze in vista delle amministrative fino alle recenti tensioni per l’eventuale candidatura di Giuseppe Conte alle suppletive a Siena. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

