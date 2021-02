Paragone rovinato dal Parlamento: quanti soldi ha perso da quando è senatore (Di martedì 23 febbraio 2021) Sembra difficile da credersi ma con la politica c'è chi ci ha smenato parecchi soldi. Come Gianluigi Paragone. Secondo una inchiesta delle Iene, che andrà in onda stasera 23 febbraio e che è stata anticipata dal Corriere della Sera, il fratello del medico di Silvio Berlusconi Paolo Zangrillo risulta essere quello che ci ha perso di più, mentre Matteo Renzi, il parlamentare che si è maggiormente arricchito. Per stilare la classifica di chi ci ha perso e chi ci ha guadagnato, i due inviati del programma, Marco Occhipinti e Filippo Roma, hanno controllato l'ultimo reddito imponibile presentato da cento parlamentari prima di entrare alla Camera o al Senato, con la dichiarazione più recente, presentata nel 2020 per il 2019. Quel che è certo è che gli italiani sono i parlamentari più pagati d'Europa. La ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 23 febbraio 2021) Sembra difficile da credersi ma con la politica c'è chi ci ha smenato parecchi. Come Gianluigi. Secondo una inchiesta delle Iene, che andrà in onda stasera 23 febbraio e che è stata anticipata dal Corriere della Sera, il fratello del medico di Silvio Berlusconi Paolo Zangrillo risulta essere quello che ci hadi più, mentre Matteo Renzi, il parlamentare che si è maggiormente arricchito. Per stilare la classifica di chi ci hae chi ci ha guadagnato, i due inviati del programma, Marco Occhipinti e Filippo Roma, hanno controllato l'ultimo reddito imponibile presentato da cento parlamentari prima di entrare alla Camera o al Senato, con la dichiarazione più recente, presentata nel 2020 per il 2019. Quel che è certo è che gli italiani sono i parlamentari più pagati d'Europa. La ...

