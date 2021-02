NFL – I prospetti del draft 2021 | #7 Jaylen Waddle

(Di martedì 23 febbraio 2021) Già tra le prime dieci chiamate, deldi NFL, potrebbe scattare una corsa ai wide receiver. Dopo Ja’Marr Chase degli LSU Tigers, è il numero 17 degli Alabama Crimson Tide,, a essere uno dei ricevitori più quotati nella classe del. Secondo alcuni esperti,potrebbe anche scavalcare Chase in graduatoria, vista la decisione di quest’ultimo di non scendere in campo nel 2020, ed essere valutato come il miglior wide receiverabile quest’anno. Chi è? Nato e cresciuto in Texas, anche per quanto riguarda il football,sceglie di proseguire la propria carriera all’Università dell’Alabama. Con i Crimson Tide, diventa immediatamente uno dei ...

dagli Arizona Cardinals, come ottava scelta assoluta. Per il 2021, Micah Parsons si presenta come il miglior linebacker della propria classe.