Morte di Luca Attanasio, la Repubblica del Congo vieta ai diplomatici di lasciare Kinshasa senza preavviso (Di martedì 23 febbraio 2021) La Ministra degli Esteri della Repubblica democratica del Congo, Marie Thérèse Tumba Nzeza, ha annunciato che in seguito all'uccisione dell'ambasciatore italiano Luca Attanasio, a nessun diplomatico ... Leggi su globalist (Di martedì 23 febbraio 2021) La Ministra degli Esteri dellademocratica del, Marie Thérèse Tumba Nzeza, ha annunciato che in seguito all'uccisione dell'ambasciatore italiano, a nessun diplomatico ...

luigidimaio : È una giornata buia e triste per l’Italia. Abbiamo appreso con grande sgomento e immenso dolore della morte del nos… - Quirinale : cordoglio del Presidente #Mattarella per la morte dell’Ambasciatore Luca #Attanasio, del Carabiniere Vittorio… - Palazzo_Chigi : Il Presidente del Consiglio, Mario Draghi, esprime profondo cordoglio del Governo e suo per la tragica morte di Luc… - massimo_medugno : RT @Legambiente: Lo spirito di servizio dell'ambasciatore Luca #Attanasio, il suo grande impegno sociale, la sua sensibilità nei confronti… - Serena57891118 : RT @Monicanpl: I genitori di Luca Attanasio hanno saputo della morte del figlio dai media. #LucaAttanasio -