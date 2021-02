Milleproroghe: no della Camera alla proroga delle scadenze delle cartelle esattoriali (Di martedì 23 febbraio 2021) (Teleborsa) – La maggioranza alla Camera ha votato contro gli emendamenti presentati dai deputati di Fratelli d’Italia al Dl Milleproroghe, compresi quelli che puntavano a far slittare l’invio delle cartelle esattoriali oltre il 28 febbraio. A fine mese infatti scada la mini-proroga stabilita dal precedente governo Conte. Si attende quindi la soluzione proposta dall’esecutivo Draghi che dovrebbe essere contenuta all’interno del Dl Ristori che dovrebbe essere varato entro lunedì. L’assemblea è passata quindi all’esame degli ordini del giorno. Con ogni probabilità l’ok al provvedimento arriverà nel pomeriggio di oggi per passare poi al Senato, dove è stato già calendarizzato per giovedì 25 febbraio. Leggi su quifinanza (Di martedì 23 febbraio 2021) (Teleborsa) – La maggioranzaha votato contro gli emendamenti presentati dai deputati di Fratelli d’Italia al Dl, compresi quelli che puntavano a far slittare l’inviooltre il 28 febbraio. A fine mese infatti scada la mini-stabilita dal precedente governo Conte. Si attende quindi la soluzione proposta dall’esecutivo Draghi che dovrebbe essere contenuta all’interno del Dl Ristori che dovrebbe essere varato entro lunedì. L’assemblea è passata quindi all’esame degli ordini del giorno. Con ogni probabilità l’ok al provvedimento arriverà nel pomeriggio di oggi per passare poi al Senato, dove è stato già calendarizzato per giovedì 25 febbraio.

g_brescia : Il @Mov5Stelle compatto sulla riforma della #prescrizione. La sede per discuterla sarà la comm. Giustizia. Lotterem… - MauroGiubileo : A @Montecitorio @FratellidItalia unico partito a votare per sbloccare gli #sfratti! Credo che gli alleati del… - borsatti_rita : RT @BrianoGianluca: Il partito di Giorgia Meloni ha presentato un emendamento al Milleproroghe per chiedere lo stop della riforma Bonafede… - CommentoRimosso : Ecco l'opposizione della #Meloni. #FratelliDItalia ha presentato un emendamento al #Milleproroghe per chiedere lo… - elio33044815 : RT @pat7331: Ogni dì, da più di una settimana, chiedo, qui sul Twitter, a @FedericoDinca di far discutere al parlamento la #legalizzazione… -